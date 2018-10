Ed Sheeran (27) hat ganz klein angefangen! Vor seiner internationalen Superkarriere musizierte der Rotschopf mit seiner Gitarre auf den Straßen Londons und versuchte damit über die Runden zu kommen. Erst 2011 schaffte der Brite mit "The A Team" seinen Durchbruch und ist seitdem nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Erst vor Kurzem erinnerte sich Ed an einen witzigen Moment seines Karrierestarts zurück!

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der 27-Jährige ein witziges Throwback-Pic von einem Interview aus dem Jahr 2012. Damals war der Brite noch nicht so für seine gute Musik bekannt – wie eine Bauchbinde, die im Gespräch eingeblendet wurde, lustigerweise beweist: "Ed Sheeran – trägt wirklich jeden Tag einen Hoodie". Der Künstler nimmt dies allerdings heute mit Humor. "Das war meine Beschreibung bei TV-Interviews unter meinem Namen", kommentierte der "Happier"-Interpret schmunzelnd.

Mittlerweile gehört Ed zu den erfolgreichsten Sängern. Erst im April dieses Jahres knackte der leidenschaftliche Bühnenkünstler einen beeindruckenden Rekord: Sein Track "Shape Of You" zählt mit 170 Millionen Aufrufen zu den meistgestreamten Songs in Deutschland, wie Daten von GfK Entertainment beweisen.

Phil Walter/Getty Images Ed Sheeran bei einem Konzert in Auckland, März 2018

Thomas Niedermueller/Getty Images Ed Sheeran bei der Berlinale

John Rainford/WENN Ed Sheeran, Sänger

