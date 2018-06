Sylvie Meis (40) feiert demnächst ihr RTL-Comeback! In diesem Jahr mussten die Let's Dance-Zuschauer nach sieben langen Jahren auf die hübsche Holländerin verzichten. Die aktuelle Staffel wurde nämlich von Kristallerbin Victoria Swarovski (24) moderiert. Viele Fans, Tänzer, Promis und auch die Jury waren supertraurig über Sylvies Ausstieg. Doch für die gibt es jetzt tolle Neuigkeiten: Die Blondine kehrt zurück ins TV – und zwar mit ihrer eigenen Show.

Wie RTL in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, wird Sylvie demnächst auf Modelsuche gehen. In dem Castingformat "Sylvies Dessous Models" sucht die Blondine dann ein Gesicht für ihre selbst designte Dessous- und Wäschekollektion. Laut dem Medienportal DWDL sollen die Kandidatinnen – ganz ähnlich wie bei Heidi Klums (45) Show Germany's next Topmodel – in verschiedenen Challenges ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen und die 40-Jährige so von sich überzeugen.

Sylvie selbst ist superhappy über die Chance und schreibt auf ihrem Instagram-Account: "Das ist mein zehnjähriges Jubiläum mit RTL und ich feiere es mit meiner eigenen TV-Show." Bei "Sylvies Dessous Models" gehe es neben der Modelsuche auch um ihr Leben als Business-Frau. "Ich bin froh, dass ich mir mit RTL einen meiner größten Träume erfüllen kann", schwärmt die Designerin weiter. Ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.

Lukas Schulze/Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die grosse Kennenlernshow"

Andreas Rentz/Getty Images Sylvie Meis bei "Let's Dance" 2017

Instagram / 1misssmeis Sylvie Meis in Kapstadt

