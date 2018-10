Im April schockten Jenna Dewan (37) und Channing Tatum (38) mit diesen News ihre Fans: Die Eltern einer kleinen Tochter hatten sich nach acht Ehejahren getrennt. Nicht mal ein halbes Jahr später soll sich der hotte Schauspieler schon eine neue Herzdame angelacht haben: Sängerin Jessie J (30) mache ihn derzeit glücklich, heißt es. Auch Channings Ex soll nun nicht mehr alleine durchs Leben gehen!

Das hat ein Insider dem Magazin Us Weekly verraten. Die Quelle berichtet, dass Jenna "jemand Neues trifft". Um wen es sich dabei handele, bleibt ein Geheimnis – durchgesickert ist nur, dass der Herr nicht wirklich bekannt sei. Der Unbekannte tut der 37-Jährigen offenbar richtig gut – vor einer Woche plauderte ein Bekannter der TV-Beauty im Hollywood Life-Interview aus: "Jenna ist gerade an einem sehr guten Punkt, sie ist sehr glücklich."

Dass die Schauspielerin voll im Reinen mit sich ist, beweist sie vor allem auf ihren Social-Media-Profilen. Der Step Up-Star begeistert seine Community regelmäßig mit ungeschminkten Pics. Die Brünette fühlt sich sogar so wohl in ihrem Körper, dass sie sich splitterfasernackt für ein Magazin-Cover ablichten ließ!

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Kevin Winter/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan auf der "Comrade Detective"-Premiere

