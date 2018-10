In den vergangenen Wochen sorgte Denise Kappès (28) gleich mit zwei Neuerungen in ihrem Leben für eine echte Sensation bei ihren Fans! Nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Pascal Kappés (28) ließ die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin die Liebes-Bombe platzen: Sie ist wieder in festen Händen! Der Neue an der ihrer Seite heißt Tim und bringt Denise zum Strahlen. Doch auch ein weiterer Mann zaubert ihr ein Lächeln auf die Lippen: Ihr kleiner Sohn Ben-Matteo, der erst Ende September das Licht der Welt erblickte und ganz schön viel Aufmerksamkeit verlangt. Doch wie läuft es eigentlich zwischen Denise und Tim?

"Eines kann ich euch sagen: Er ist der Beste", begann die 28-Jährige ihr Lobeslied an ihren Schatz auf Instagram. "Ich kann mich immer auf ihn verlassen", schwärmte sie weiter für ihren Herzbuben. Die Neu-Mama hoffe so sehr, dass sie immer so glücklich sein werde, wie jetzt gerade. Ihren Bewunderern vermittelt sie folglich den Eindruck, als ob sie ihre beiden Jungs ganz schön gut im Griff hat.

Es handelt sich keinesfalls um das erste Mal, dass die Berlinerin liebevolle Worte über ihren Beau verliert. "Ich bin so unfassbar dankbar, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat", schrieb sie noch vor wenigen Wochen völlig überwältigt. Tim hatte sie nämlich so kurz vor der Geburt auf alle Termine begleitet und hielt im Kreißsaal sogar ihre Hand.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Sohn Ben-Matteo

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Freund Tim und ihr Kind Ben-Matteo

SplashNews.com Denise Kappès bei einer Party in Berlin

