Was für ein süßer B-Day-Gruß! Schauspielerin Emma Schweiger hatte vergangene Woche allen Grund zu feiern: Sie zelebrierte am Freitag ihren 16. Geburtstag! Aus dem Kinderstar aus Streifen wie "Keinorhhasen" oder "Connie & Co." ist mittlerweile eine erwachsene, junge Frau geworden. Natürlich ließ es sich auch Emmas Vater Til Schweiger (54) nicht nehmen, seiner Tochter zu gratulieren. Via Social Media richtete er liebevolle Worte an sein Nesthäkchen!

Auf seinem Instagram-Account postete er ein Schwarz-weiß-Foto von sich und seinem Töchterlein – dazu schrieb er: "Sweet little 16. Ich liebe dich vom Mond und zurück, Emma. Alles Gute zum Geburtstag." Seine zahlreichen Follower schlossen sich den Glückwünschen an: "Lass es ordentlich krachen" und "Nur das Beste", schrieben zum Beispiel zwei User. Unter den Kommentaren fanden sich darüber hinaus auch viele Komplimente für das Vater-Tochter-Duo.

Emma hat insgesamt drei ältere Geschwister: Valentin, Luna (21) und Lilli (20). Ihre Schwestern sind ebenfalls Schauspielerinnen und waren unter anderem im Tatort und in dem Film "Klassentreffen 1.0" an der Seite ihres Vaters zu sehen. Valentin hingegen hält sich aus der Öffentlichkeit fern.

