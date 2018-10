Kino-Fans lernten sie als kleines Mädchen kennen – heute feiert Emma Schweiger schon ihren 16. Geburtstag! Die Tochter von Schauspieler Til Schweiger (54) wagte im zarten Alter von vier Jahren ihr Leinwanddebüt und begeisterte in "Keinohrhasen" und dem Nachfolgestreifen "Zweiohrküken" Millionen Zuschauer. Danach winkten die ersten Hauptrollen, inzwischen ist Emma genau wie der Rest ihrer Familie fest im Showbusiness verankert. Promiflash nimmt euch an ihrem Ehrentag mit zu ihren ersten Schritten ins Filmgeschäft!

Schon als Kind war Emma gerne dabei, wenn Papa Til an neuen Filmen arbeitete und besuchte die Drehorte mit ihrer Mutter Dana Schweiger (50). Es dauerte nicht lange, bis die Begeisterung fürs Schauspiel auch die jüngste Schweiger-Tochter erfasste: 2007 sorgte sie als Kindergartenkind Cheyenne-Blue in "Keinohrhasen" für Lacher und schlüpfte zwei Jahre später noch einmal in ihre Rolle. Ihr erster Auftritt als Hauptfigur war an der Seite ihres Vaters in der Komödie "Kokowääh" – da war Emma noch nicht einmal zehn Jahre alt! Auch im Kinohit "Honig im Kopf" war sie mit von der Partie, zuletzt flimmerte sie als Titelfigur im Streifen "Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex" über die Leinwand.

Neben ihrer Schauspielkarriere hat sich die Schwester von Luna (21) und Lilli Schweiger (20) auch in den sozialen Netzwerken einen Namen gemacht. Das Teen-Girl, das mit seiner Mutter in den USA lebt, postet für seine fast 420.000 Follower meist Selfies und Strandfotos aus Malibu, wirft aber auch gerne mal einen Blick in die Vergangenheit. "Alter Falter, hat die sich verändert! Boah, ist die schön geworden", schwärmt ein Fan unter einem Throwback-Foto, auf dem Emma und Lilli als kleine Mädels neben Mama Dana kuscheln.

ActionPress/Thomas Meyer Dana und Emma Schweiger im Juni 2006

Warner Bros. Pictures/Courtesy Everett Collection/action press Til Schweiger und Tochter Emma in "Kokowääh" (2011)

Instagram / emma.schweiger Emma, Lilli und Dana Schweiger

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger und Faye Montana



