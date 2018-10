Ob einer der Adam sucht Eva-Kandidaten ihre Wünsche erfüllt? In wenigen Tagen lassen drei Promi-Teilnehmer neben Normalos die Hüllen fallen und wagen das Abenteuer Kuppelshow. Zu ihnen gehört neben Jan Sokolowsky und Emilija Mihailova auch Gina-Lisa Lohfink (32), die seit knapp einem Jahr offiziell Single ist und das ändern möchte. Welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen sollte, damit es funkt, verriet die Blondine nun kurz vor Showstart.

Ein bisschen vermisse sie die Art Männer, die um eine Frau kämpfen, gestand die 32-Jährige im RTL-Interview. Ob die Romantikerin so einen Herrn zwischen all den nackten Singles auf der Luxusjacht finden wird? In jedem Fall hat Gina-Lisa genaue Vorstellungen vom Partner ihrer Träume. "Ein Adam kann mich erobern, wenn er einfach ehrlich ist, direkt, und ich mit ihm auch lachen und Spaß haben kann, der mich so lässt wie ich bin", erklärte das Model. Besonders wichtig sei ihr der letzte Punkt, da viele ihrer Exfreunde versucht hätten, sie umzukrempeln.

Dass Gina-Lisa überhaupt an der textilfreien Kuppelshow teilnimmt, habe sie gehörig Überwindung gekostet. Dennoch wollte sie dem Format eine Chance geben, um endlich den Mann fürs Leben zu finden. "Wenn jemand ganz nackt vor einem ist – ehrlicher kann man jemandem nicht gegenüber sitzen", nannte die Ex-Dschungelcamperin einen Vorteil der Sendung, die am 3. November um 22:30 Uhr bei RTL anläuft.

