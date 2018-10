Miranda Kerr (35) und Orlando Bloom (41) sind mittlerweile seit fünf Jahren getrennt, verstehen sich dank ihres gemeinsamen Sohnes Flynn (7) aber immer noch prächtig. Auch, dass der ehemalige Fluch der Karibik-Star in Katy Perry (34) eine neue Frau an seiner Seite gefunden hat, scheint das Model in keinster Weise zu stören – im Gegenteil sogar: Zu Katys Geburtstag überraschte Miranda die Sängerin mit einigen Präsenten!

Wie ein Video, das dem US-amerikanischen Onlineportal TMZ vorliegt, beweist, verstehen sich das ehemalige Victoria's Secret-Gesicht und die "Dark Horse"-Interpretin blendend. Zu Katys Geburtstagsparty am vergangenen Donnerstag holte Orlandos Ex-Frau den gemeinsamen Sohn von der Feier der 34-Jährigen ab. Selbstverständlich brachte die blondierte Beauty mit ihrem Freund den 7-Jährigen zu seiner Mum nach draußen, die in einem Auto wartete.

Total überraschend überreichte Miranda dort dem Stylechamäleon einen Blumenstrauß und eine kleine Tüte mit einem Geschenk. Katy war daraufhin so angetan, dass sie der 35-Jährigen dankend die Hand gab. Hättet ihr gedacht, dass sich die Künstlerin und Orlandos Ex-Frau so gut verstehen? Stimmt ab!

MEGA Katy Perry und Orlando Bloom an Katys Geburtstag, 25. Oktober 2018

Anzeige

PALACE LEE / SplashNews.com Orlando Bloom und Katy Perry in London

Anzeige

Getty Images Miranda Kerr, Model

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Katy Perry und Miranda Kerr sich so gut verstehen? Nein, irgendwie nicht! Ja, das war mir klar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de