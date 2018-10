Der große Tag von Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) rückt immer näher: In wenigen Wochen will das frisch verlobte Paar den Schritt vor den Altar wagen! Bis es so weit ist, genießen der Sänger und die Schauspielerin ihre voreheliche Zeit bei gemeinsamen Unternehmungen. So besuchten sie beispielsweise zusammen zu Nicks Geburtstag ein Footballspiel in Texas. Und auch jetzt genossen die beiden ihre Zweisamkeit in vollen Zügen – und verbrachten eine romantische und vor allem kuschelige Date-Night.

Ganz dick eingepackt in farblich aufeinander abgestimmte Outfits schlenderten Nick und Priyanka am Mittwochabend durch die Straßen von New York City. Bei ihrer Klamottenwahl setzten die zwei Turteltauben auf gelbe Highlights. Während der Musiker einen Pullover in einem strahlendem Zitronen-Farbton und Sneaker mit gleichfarbigen Elementen kombinierte, trug die Bollywood-Schönheit einen schwarz-gelb gemusterten Wollmantel.

Auch ihr Hochzeitskleid soll vor allem bequem zu tragen sein, verriet Priyanka neulich in einem Interview mit Entertainment Tonight. "Ich dachte immer, dass ich mich in allem, was ich trage, wohl und süß fühlen muss. Also wird es wohl süß und bequem werden", plauderte die 36-Jährige aus.

MEGA Nick Jonas und Priyanka Chopra, Oktober 2018

Anzeige

MEGA Sänger Nick Jonas und Schauspielerin Priyanka Chopra in New York City

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas auf der New York Fashion Week im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de