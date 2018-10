Diese Blitzliebe bekommt schon bald ihr großes Happy End! Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) flirten bereits seit über einem Jahr miteinander. Ihre Beziehung machten die zwei Turteltauben aber erst im Juni dieses Jahres öffentlich. Danach fackelte das Paar nicht lange und überraschte seine Fans mit seiner Verlobung. Die beiden sollen im November vor den Traualtar treten – und die Braut in spe verriet nun erste Details zu ihrem Kleid.

Eine pompöse Prinzessinnen-Robe, ein figurbetontes Meerjungfrauen-Dress oder vielleicht doch eher eine kurze Kreation – für welches Modell wird sich die Schauspielerin wohl entscheiden? Der Schnitt des Kleides scheint für die Beauty gar nicht so entscheidend zu sein. Sie legt stattdessen großen Wert auf einen ausgezeichneten Tragekomfort. "Ich dachte immer, dass ich mich in allem, was ich trage wohl und süß fühlen muss. Also wird es wohl süß und bequem werden", erklärte Priyanka im Interview mit Entertainment Tonight. Damit ist eine enge Meerjungfrauen-Robe wohl auszuschließen, denn viel Bewegungsfreiheit bietet dieser Stil kaum.

Ob sich die gebürtige Inderin bei der Auswahl ihres Kleides wohl ein Beispiel an ihrer BFF Herzogin Meghan (37) nimmt? Sie gab Prinz Harry (34) im vergangenen Mai in einer schlichten A-Linie das Jawort. Als enge Freundin der frischgebackenen Royal war die 36-Jährige bei der Anprobe mit dabei. Vielleicht revanchiert sich die werdende Mama nun bei Priyanka, indem sie ihr bei der Suche nach dem perfekten Kleid hilft.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der New York Fashion Week

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra bei der Fashionshow des Modelabels Longchamp

Anzeige

Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan vor der St George's Kapelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de