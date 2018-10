Er ist im absoluten Papa-Glück: Nicht nur karrieretechnisch, sondern auch privat läuft es für Michael Schulte (28) in diesem Jahr einfach nur fantastisch. Erst Ende August hießen der Sänger und seine Frau Katharina ihren ersten Sohn auf der Welt willkommen. Seitdem hat der kleine Mann dem Künstler ordentlich den Kopf verdreht. Jetzt gab der Neu-Papa wieder einen Einblick in seine Familie: Total verschmust teilte Michael ein Bild mit seinem Sohnemann!

Via Instagram postete der 28-Jährige nun einen süßen Vater-Sohn-Moment. Dick eingepackt hält der Lockenkopf seinen Schatz ganz fest an seiner Brust. "Fröhlichen Sonntag wünsche ich euch. Bei uns ist heute 'Family-Time' angesagt", betitelte der diesjährige Viertplatzierte vom Eurovision Song Contest. Seine Community war von diesem Schnappschuss mehr als angetan. "Was für ein schönes Foto" oder "So niedlich", kommentierten zwei verzauberte User.

Nur zwei Monate vor der Geburt seines Mini-Prinzen gab Michael seiner Liebsten in einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort. Im Beisein der Familie versprach der Lockenkopf seiner Katharina die ewige Treue. "Es fühlt sich ziemlich gut an, mit so einer schönen und tollen Frau verheiratet zu sein", schrieb Michael auf seinem Social-Media-Account.

Instagram / michaelschulte Michael Schulte und seine Frau Katharina

Frederic Kern/Future Image/ActionPress Michael Schulte bei den Goldene Kamera Digital Awards in Berlin

Instagram / michaelschulte Michael Schulte und seine Frau Katharina bei ihrer Hochzeit

