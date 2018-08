Michael Schulte (28) kann sein Glück kaum fassen! Seitdem der Chartstürmer vor wenigen Monaten mit seinem Titel "You let me walk alone" für Deutschland den vierten Platz beim Eurovision Song Contest holte, reiht sich auch in seinem Privatleben ein Highlight an das nächste. Im Juni gab er seiner Langzeitfreundin Katharina nicht nur das Jawort, sondern erwartete gemeinsam mit seiner Liebsten auch den ersten Nachwuchs. Im Netz verkündet der Musiker nun, dass sein Sohn das Licht der Welt erblickt hat!

Liebevoll berührt Michael auf einem Instagram-Pic die winzige Hand seines Sohnes. "Er ist endlich da", freut sich der Sänger über die Geburt des kleinen Mannes. "Nach so vielen Tagen, Wochen und Monaten können wir ihn endlich in unseren Armen halten. Wir haben noch nie so etwas Schönes gesehen! Er ist so niedlich und vor allem ein starker, kleiner Junge", gibt der 28-Jährige seinen Followern ein erstes Babyupdate.

Weitere Details über seinen Sohnemann verrät Michael so kurz nach der Geburt noch nicht. Er macht aber deutlich, dass es sowohl dem Baby als auch der Mama gut ginge. "Du hast einen tollen Job gemacht. Ich liebe dich – dich und unseren gemeinsamen Sohn", bedankt sich der ESC-Vierte bei seiner Partnerin Katharina.

Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seinem Sohn

Becher/WENN.com Michael Schulte mit seiner Frau Katharina

Christian Marquardt /Getty Images Michael Schulte, Gewinner des "Unser Song für Lissabon"-Wettbewerbs

