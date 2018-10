Bekommen die Fans der britischen Royals schon bald neue Fotos von Prinz Louis zu sehen? Seit der Jüngste von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) im Juli getauft wurde, veröffentlichte das Königshaus keine neuen Bilder mehr. Zuletzt sorgte ein heimlich aufgenommenes Video, das den kleinen Mann zeigt, für Furore. Womöglich hat das Warten auf neue Schnappschüsse bald ein Ende, wenn Mama Kate wie bei ihrer Tochter vorgeht!

Über drei Jahre ist es inzwischen her, dass Prinzessin Charlotte (3) das Licht der Welt erblickt hat. Etwa zwei Monate nach ihrer Geburt am 2. Mai stand für die Kleine die Taufe an – genau wie bei ihrem jüngeren Bruder Louis fand diese im Juli statt. Vier Monate später, nämlich im November 2015, teilte die Herzogin von Cambridge eigene Aufnahmen ihrer Prinzessin. Nun rückt der graue Monat wieder näher, was bedeuten könnte, dass bald auch neue Fotos von Louis die Herzen der Fans höher schlagen lassen könnten.

Die Bilder, die das Königshaus damals von ihrer Tochter geteilt hatte, schoss sie selbst – die Herzogin ist eine begeisterte Fotografin. Dabei fing sie ein süßes Lächeln der damals wenigen Monate alten Charlotte ein und zeigte ihre Maus beim Spielen mit einem Plüschtier. Ob die Royal-Fans in absehbarer Zeit ähnlich goldige Aufnahmen von Louis erwarten können, was meint ihr? Gebt eure Vermutung in unserer Umfrage ab.

Getty Images Europe Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis und seine Schwester Prinzessin Charlotte

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im November 2015

