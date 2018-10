Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Keeping up with the Kardashians-Star Kylie Jenner (21) ist trotz ihres jungen Alters bereits Mutter: Vor acht Monaten kam ihre Tochter Stormi Webster zur Welt. Es ist das erste Kind von ihr und ihrem Schatz Travis Scott (26). Aber wem sieht die Prinzessin ähnlicher – ihrer Mom oder ihrem Dad? Kylie scheint sich sicher zu sein, dass ihr Sonnenschein so aussieht wie sie. Zum Beweis teilte sie ein Bild von Stormi und von sich als Kleinkind!

"Mein Baby und ich", schrieb die 21-Jährige in ihrer Instagram zu einer Collage von sich und ihrem kleinen Mädchen: Auf der linken Seite ist Stormi zu sehen, auf der rechten Seite befindet sich ein Pic von Kylie im Baby-Alter – beide tragen jeweils ein süßes, rosafarbenes Outfit. Und ist eine Ähnlichkeit vorhanden? Viele User finden: ja! "Stormi ist so süß und sehr hübsch, genau wie ihre Mutter", schrieb zum Beispiel ein Follower auf der Insta-Seite der Selfmade-Frau.

Wenn es nach der Reality-Darstellerin geht, wird Stormi definitiv nicht ihr einziges Kind bleiben – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Kylie liebt die Tatsache, dass sie aus einer großen Familie kommt und wie nah sie all ihren Schwestern steht. Sie will Stormi unbedingt dieselbe Erfahrung geben", erzählte ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

