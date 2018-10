Gibt es bald wieder Baby-News von Kylie Jenner (21)? Anfang Februar ist die Make-up-Mogulin zum ersten Mal Mutter geworden – ihre kleine Stormi Webster ist der ganze Stolz der Beauty! Weil sie so vernarrt in ihr Töchterchen ist und das Mama-Leben in vollen Zügen zu genießen scheint, hoffen viele Fans nun darauf, dass die Reality-TV-Darstellerin bald ihre nächste Schwangerschaft verkündet. Doch ist Kylie überhaupt darauf aus?

Wie ein Vertrauter der 21-Jährigen dem Magazin HollywoodLife verriet, plane die Schwester von Kendall Jenner (22) definitiv noch mehr Nachwuchs mit ihrem Liebsten Travis Scott (26)! "Kylie liebt die Tatsache, dass sie aus einer großen Familie kommt und wie nah sie all ihren Schwestern steht", berichtete der Insider – und er sei sich sicher, dass sie deswegen ein ähnliches Leben für ihre Prinzessin plant: "Sie will Stormi unbedingt dieselbe Erfahrung geben."

Eilig habe es Kylie damit aber nicht. "Sie sieht ein, dass ein Baby kommt, wenn die Zeit reif ist. Sie weiß, dass wenn es sein soll, es auch passieren wird", führte die Quelle weiter aus. Glaubt ihr, Stormi wird viele Geschwister bekommen? Stimmt ab!

Facebook / KylieJenner Stormi Webster und ihre Mama Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihre Mutter Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Töchterchen Stormi

