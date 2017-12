Der Film "Clueless" sorgte in den 90er Jahren für einen regelrechten Hype bei den Teenies. Alle Mädchen wollten so sein wie Cher Horowitz und ihre Freundinnen, die reich und verwöhnt in Beverly Hills aufwuchsen und die Schule zum Catwalk machten. Doch wie sieht die Cher-Darstellerin eigentlich inzwischen aus? Als der Film 1995 in die Kinos kam, war Schauspieler Alicia Silverstone süße 19 Jahre alt. Promiflash weiß, was die Kultblondine heute so macht!