Was für ein niedliches Duo: Seit einigen Tagen feiern die Stars schon fleißig Halloween und präsentieren wieder die coolsten Kostüme auf ihren sozialen Medien – allen voran Pink (39) und Sohnemann Jameson Moon (1). Bereits im vergangenen Jahr überzeugte der Knirps die Netzgemeinde seiner Mama in einem süßen Kürbis-Look. Doch 2018 wird es etwas gefährlicher: Pink präsentierte jetzt ganz stolz ihren ziemlich groß gewordenen Mini-Piraten!

Via Instagram teilte die zweifache Mutter einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Schatz. In voller Piraten-Montur samt Hut und Weste machte es sich der Einjährige auf den Armen seiner Mama gemütlich. "Ich habe mich für das Piratenleben entschieden", betitelte die 39-Jährige ihren Beitrag. Pink selbst entschied sich eher für einen hippiemäßigen Look und überzeugte in einer Oversize-Tunika und buntem Federschmuck.

In diesem Jahr geben die Promis an Halloween mal wieder Vollgas und binden ihre Sprösslinge fleißig in das Spektakel ein. John Legend (39) beispielsweise entschied sich für ein Partnerkostüm mit seiner Tochter Luna (2). Als Prinz und Prinzessin will das Duo in der Nacht der lebenden Toten um die Häuser ziehen.

Instagram / pink Jameson Moon Hart an Halloween 2017

Instagram / pink Pink mit ihrem Sohn Jameson Moon Hart

Instagram / johnlegend John Legend und Luna Simone an Halloween 2018

