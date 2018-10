Vor über zwei Jahren erblickte John Legend (39) und Chrissy Teigens (32) erste Tochter das Licht der Welt. Seit diesem Jahr ist die kleine Luna (2) aber nicht mehr allein, denn ihr Bruder Miles komplettierte die Familie. Dies hält den Papa aber nicht davon ab, seiner einzigen Tochter zu beweisen, dass sie immer Daddys Mädchen bleiben wird. Zu Halloween verkleideten sich John und Luna jetzt als Prinz und Prinzessin!

Dies teilte der zweifache Daddy nun mit seiner ganzen Community auf Instagram. Total stolz trug der 39-Jährige sein Töchterchen auf den Schultern und strahlte mit ihr um die Wette. Das Duo fiel dabei vor allem durch sein niedliches Partnerkostüm auf und rockte den Prinz-Prinzessinnen-Look. "Okay, wir haben euch nur verarscht und werden dieses Jahr Halloween natürlich nicht ausfallen lassen", kommentierte John seinen Schnappschuss mit einem Augenzwinkern.

Erst vor wenigen Wochen bewies der Oscarpreisträger, dass er und Luna zu den süßesten Papa-Tochter-Duos überhaupt zählen. So klimperten die beiden gemeinsam am Klavier. Die Zweijährige bewies hierbei einmal mehr, dass sie das musikalische Talent des "All of Me"-Interpreten geerbt hat.

Instagram / johnlegend John Legend mit Chrissy Teigen und den gemeinsamen Kindern Luna und Miles

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Miles und Luna

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend und seine Tochter Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de