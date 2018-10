Er vergöttert sie so richtig: Das Rapper-Paar Cardi B (26) und Offset (26) teilt seine Ehe nicht allzu sehr mit der Öffentlichkeit. Die ganz große Liebe ist es wohl dennoch: Erst vor Kurzem stärkte der Künstler seiner Gattin bei ihrem ersten großen Auftritt nach der Geburt von Töchterchen Kulture bei den American Music Awards den Rücken. Doch jetzt legte der "MotorSport"-Interpret in Sachen Liebesbeweis noch eine Schippe drauf: Offset hat eine Luxustasche mit Cardi Bs Abbild!

Wie People berichtet, präsentierte die Rapperin vor wenigen Tagen in einem mittlerweile wieder gelöschte Clip auf Instagram genau dieses Schmuckstück. Demnach stellte Cardi in diesem Kurzvideo ein besonderes Exemplar der Marke Louis Vuitton vor. "So, das ist die Tasche von meinem Ehemann für seine Uhren. [...] Das sind andere Schmuckkästen und ich fühle mich jetzt echt besonders, danke Babe", berichtete die 26-Jährige über ihren Körper auf den luxuriösen Bags.

Dass die kleine Familie auf ziemlich teure Geschenke steht, hat die "I Like it"-Interpretin erst Anfang Oktober unter Beweis gestellt. TMZ gab preis, dass die Songwriterin ihrer Tochter einen eigenen Glitzer-Thron im Wert von 1.500 US-Dollar gekauft haben soll. Wie findet ihr das Luxusleben von Cardi und Offset? Stimmt ab!

Getty Images Offset und Cardi B bei den American Music Awards 2018

Instagram / offsetyrn Offset, Rapper

Getty Images Cardi B beim Global Citizen Festival in New York City

Wie findet ihr das Luxusleben der beiden?



