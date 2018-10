Sie ist für ihre ausgefallenen Ideen bekannt: Sängerin Cardi B (25). Seit Anfang 2017 ist die kurvige Beauty mit dem US-Rapper Offset (26) glücklich zusammen. Die Hochzeit feierten die beiden Musiker – alles andere als normal – übrigens ganz heimlich im eigenen Schlafzimmer. Töchterchen Kulture Kiari Cephus machte vor drei Monaten dann das Familienglück perfekt. Jetzt hat die Rapperin der Kleinen ein richtig exklusives Baby-Accessoire gekauft.

Damit Kulture auch mit dem Luxusleben ihrer berühmten Musiker-Eltern mithalten kann, gab es jetzt laut dem amerikanischen Promi-Portal TMZ einen eigenen Glitzer-Thron. Dieser Bling-Bling-Traum besteht aus ungefähr 26.000 Strasssteinen und hat einen geschätzten Wert von schlappen 1.500 US-Dollar. Was natürlich nicht fehlen darf: die Initialen "KKC" auf der Innenseite der Stuhllehne. Bis der Nachwuchs den luxuriösen Stuhl wirklich nutzen kann, dauert es allerdings noch etwas. Denn mit ihren drei Monaten wird sie in den nächsten Monaten erstmal weiterhin auf dem Schoß der Eltern oder in einem sicheren Kinderstuhl Platz nehmen müssen.

Dass der Alltag mit Baby nicht immer ganz so leicht ist und ihr die Mutterrolle manchmal zu schaffen macht, hatte die "Bodak Yellow"-Interpretin bereits eine Woche nach der Geburt der Tochter offen gestanden. Sie sagte deswegen auch die geplante Tour mit Mega-Star Bruno Mars (33) ab.

Getty Images Offset und Cardi B bei den BET Hip Hop Awards 2017

Rich Polk / Getty Images Cardi B bei den iHeartRadio Music Awards 2018

Getty Images Cardi B bei einer Fashion-Show von Harper's Bazaar

