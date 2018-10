Sind die Schmetterlinge im Bauch bei Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) etwa verflogen – oder macht ihnen der Wettergott einen Strich durch die Rechnung? Seit die gebürtige Münchnerin dem Personal Trainer im großen Bachelorette-Finale Ende August ihre letzte Rose überreicht hat, gehen die Reality-TV-Sternchen als Paar durchs Leben. Trotz zahlreicher Krisengerüchte betonen die beiden immer wieder aufs Neue, dass in ihrer Beziehung alles blendend läuft. Doch auf aktuellen Paparazzi-Bildern aus Griechenland sieht das Duo nicht gerade glücklich aus!

Nach einem Action-Urlaub in Österreich ließen Nadine und Alex ein paar Tage auf der griechischen Insel Santorini die Seele baumeln. Die kostbaren Momente in trauter Zweisamkeit verliefen aber nicht gerade so, wie es sich das Paar im Vorfeld ausgemalt hatte. Ausgerechnet während ihres Aufenthaltes regnete es in dem Urlaubsort in Strömen. Ob diese Wetterpleite wohl die gute Laune verhagelte? Auf einem Pic, das die zwei in der Altstadt des Dörfchens Oia zeigt, sprühen jedenfalls nicht die Funken – ganz im Gegenteil! Nadine und Alex halten einen Sicherheitsabstand, schauen in entgegengesetzte Richtungen und ihre gestressten Gesichter deuten darauf hin, dass ihre Stimmung nicht auf dem Höhepunkt ist. Auch ein Augenzeuge berichtet, dass es bei den Kuppelshow-Stars alles andere als leidenschaftlich zugegangen sei: "Weder Berührungen noch Umarmungen, stattdessen stehen die beiden immer wieder mit verschränkten Armen voreinander oder laufen lieblos nebeneinander her."

Ob tatsächlich ein Streit oder das schlechte Wetter für den Unmut verantwortlich war, geht aus dem Schnappschuss nicht hervor. Im Promiflash-Interview Mitte Oktober schwärmte Alex jedenfalls noch von seiner Beziehung zu Nadine: "Bis jetzt ist alles gut. Wir verstehen uns gut und es ist alles so, wie wir es haben wollen", widersprach er sämtlichen Spekulationen um eine Liebeskrise.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Anzeige

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann und Nadine Klein beim "Tribute to Bambi" 2018

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein, bekannt aus "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de