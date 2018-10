Ihr Leben mit Baby hat sich komplett verändert! Seit dem 4. Oktober ist der erste gemeinsame Nachwuchs von Bibi (25) und Julian Claßen (25) auf der Welt. Wie ihr Sohnemann heißt, gaben die frischgebackenen Eltern bisher noch nicht bekannt, dafür bieten sie viele andere Einblicke in ihren neuen Alltag mit Kind. Ein Punkt im Tagesablauf, der sich vollkommen verändert hat: Bibi und Julian können das Haus ab jetzt nur noch vollbepackt verlassen!

Auf YouTube zählt das Ehepaar mal auf, was es so alles einpackt, wenn es mit Baby auf große Tour geht – oder eben auch einfach nur zur nächsten Straßenecke. "Also wir nehmen immer den Kinderwagen mit, dann haben wir eine Decke, wir haben ein Spuck-Tuch. Wir brauchen mindestens einen Schnuller, meistens sogar zwei, dann haben wir die komplette Wickeltasche dabei", plaudert Bibi drauf los.

Inzwischen waren die Claßens schon öfter mit ihrem Sohnemann vor der Tür. Zu Beginn flößte der YouTuberin das Ganze allerdings noch ein wenig Angst ein: "Ich habe mich am Anfang so ein bisschen unsicher gefühlt bei dem Gedanken rauszugehen, wo viele Menschen sind."

