Dieses Royal-Pärchen ist ein echter Fan-Liebling! Auf ihrer Reise durch Australien und Ozeanien hatten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) bereits viele schöne Begegnungen mit den Bewohnern der Südseestaaten. Ganz volksnah und bescheiden begeisterten die Mitglieder des britischen Königshauses ihre Anhänger. Am vergangenen Sonntag landeten die werdenden Eltern in Neuseeland. Dort erlebten sie einen herzlichen und auch humorvollen Empfang.

Kurz nach ihrer Ankunft in Wellington wurden der Rotschopf und die gebürtige US-Amerikanerin zum Regierungssitz des Pazifikstaats geführt. Hunderte von Fans warteten bereits auf das Paar und einige der Bewunderer hatten sich mit lustigen Plakaten auf diesen Moment vorbereitet. "Harry and Markle, make a little sparkle" (auf Deutsch: "Harry und Markle, sorgt für ein wenig Glanz"), stand auf einem der Schilder, mit dem auf Meghans früheren Familiennamen angespielt wurde. Eine andere Schaulustige wies mit einem Wortspiel auf die TV-Rolle der ehemaligen Suits-Darstellerin hin: "Pregnancy suits you, duchess." Zu Deutsch: "Die Schwangerschaft steht Ihnen, Herzogin."

Neben viel Trubel gibt es auf ihrem Trip auch Momente, in denen sie scheinbar ungestört wie zwei einfache Touristen durch das Land reisen. Allerdings werden Harry und Meghan ebenfalls in solchen Situationen von Fotografen abgelichtet. Häufig halten die Paparazzi wunderbar romantische Augenblicke des Liebespaares fest.

Getty Images Fan-Plakat in Neuseeland

Getty Images Fan-Plakat für Meghan in Wellington, Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Andrew Lamason (l.)

