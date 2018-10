In der Vox-Show Die Höhle der Löwen begeisterten Tim Ley und Jérôme Glozbach de Cabarrus alle Investoren mit ihrem innovativen Magnet-Rast-Verschlusssystem für Hundeleinen. Frank Thelen (43) und Ralf Dümmel (51) machten zum ersten Mal gemeinsame Sache und boten den Gründern einen Deal an – und die schlugen zu. Pikant: Während der Blitz-Einigung hatten sich Carsten Maschmeyer (59), Georg Kofler (61) und Dagmar Wöhrl (64) noch beraten, um ein eigenes Angebot abzugeben. Carsten stufte das voreilige Verhalten seiner Kollegen hinterher als Regelbruch ein. Der Zoff ging sogar nach der Show in den sozialen Medien weiter – und sorgte für ein riesiges Medien-Echo. Im Promiflash-Interview erklärten Tim und Jérôme, wie sie die turbulente Situation wahrgenommen haben.

Der TV-Zoff hatte einen großen Vorteil für das Start-up: "Es gibt ja nichts Schöneres als eine große Medienpräsenz für die Einführung eines neuen Produktes. Von daher war es für uns natürlich spannend zu sehen, dass der unkonventionelle Ausgang unseres Deals Goleygo so viel Aufmerksamkeit von Medienseite beschert hat", erklärten die Gründer, die gestern im Rahmen eines "Was wurde aus...?"-Berichts noch einmal in der Show zu sehen waren.

Ihre Entscheidung bereuen sie bis heute nicht, immerhin war Verkaufs-Profi Ralf von Anfang an ihr Favorit: "Von daher hätte auch ein attraktiveres Angebot vonseiten Team Maschmeyer zu keinem anderen Ausgang geführt." Nach der Sendung trafen Tim, Jérome und Carsten übrigens noch aufeinander, wie die Gründer verrieten: "Wir sind nach dem Deal, zu späterer Stunde, noch Herrn Maschmeyer begegnet, der uns sehr sympathisch gratuliert und sich uns gegenüber absolut korrekt verhalten hat."

Und wie geht es mit Goleygo jetzt weiter? Dank der großen Medienpräsenz wurden zahlreiche Firmen auf das Verschlusssystem aufmerksam und bekundeten Interesse, es in das jeweilige firmeneigene Produkt zu integrieren. Deshalb soll das Magnet-Klicksystem nun schon ab 2019 auch im Pferdesektor sowie bei Rettungswesten und Tauchjackets eingesetzt werden.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in "Die Höhle der Löwen"

WENN Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer und Frank Thelen

