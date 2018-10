Hat der Die Höhle der Löwen-Zoff ein böses Nachspiel? Am Dienstag geriet Show-Investor Carsten Maschmeyer (59) wegen seiner Mitstreiter Frank Thelen (42) und Ralf Dümmel (51) in Rage: Das Duo hatte ihm einen Deal weggeschnappt, noch während er sein Angebot für die Hundeleine Goleygo ausgetüftelt hatte. Für den Millionär eine Vorgehensweise, die er noch in der Sendung wütend kritisierte. Für Carsten Maschmeyer fand hier klar ein Regelbruch statt – wird er es den anderen mit gleicher Münze heimzahlen?

"Das war erstmals ein klarer Regelbruch. Da wurde ich richtig sauer", erklärte der Investor seinen Wutausbruch in dem beliebten Gründer-Format im Bild-Interview. Bislang hätten alle Löwen immer gewartet, bis jeder sein Angebot abgegeben habe. Auch die ausufernden Freudenrufe der Unternehmer, die den Hundeleinen-Deal vorschnell abgeschlossen hatten, machten Maschmeyer sauer. "Ich gönne jedem Löwen seinen Deal. Meine Emotion ergab sich durch die offen zur Schau gestellte Schadenfreude", führte der Mann von Veronica Ferres (53) weiter aus. Er hätte sich gewünscht, dass die Produktion eingegriffen und den Pitch wiederholt hätte.

Der Streit habe letztlich aber, wie auch Frank Thelen betonte, keine Konsequenzen für die kommenden Folgen gehabt. Die Streithähne hatten sich ausgesprochen, was laut Maschmeyer wichtig und gut war. Müssen sich seine Konkurrenten nun aber auf eine Retourkutsche einstellen? "Von mir wird es ein solches Verhalten nicht geben, weil ich das als unfair empfinde. Den anderen die Chance zu geben, auch ein Angebot abzugeben, gebietet schon die Höflichkeit", erklärte der 59-Jährige, der in der Dienstagsfolge den höchsten Einzel-Deal der Sendungsgeschichte abgeschlossen hatte.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen und Ralf Dümmel (2.v.l.) mit Tim Ley und Jérome Glozbach de Cabarrus

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel und Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"

