Dieser Deal liegt erst mal auf Eis: Bei der TV-Show Die Höhle der Löwen stand mal wieder eine Mega-Investition an. Um insgesamt eine Million Euro ging es für die Erfinder von Waterdrop. Die beiden Löwen Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51) wollten sich jeweils mit 500.000 Euro an dem Unternehmen beteiligen. Doch offensichtlich behält der 51-Jährige seine halbe Million – vorerst zumindest.

Insgesamt sollten 12,5 Prozent der Firmenanteile den Besitzer wechseln – so der Deal zwischen den Investoren und Christoph Hermann, Martin Donald Murray und Thomas Henry Wieser in der Show. Doch es kam anders. Die Österreicher und der Großunternehmer wollen vorerst nicht zusammenarbeiten. "Wir haben uns entschieden, mit der flächendeckenden Platzierung in Deutschland ganz bewusst noch etwas zu warten", erklärten sie gegenüber Gründerszene. Dennoch behalte man sich vor, im kommenden Jahr über eine Partnerschaft nachzudenken. Dagmars Investment wurde allerdings beibehalten.

Für die Zukunft steht natürlich trotzdem die Expansion auf dem deutschen Markt an erster Stelle, doch die Waterdrop-Gründer wollen langsam vorgehen. "Wir wollen den Markt erst zu 100 Prozent verstehen", sagten sie Promiflash. Aktuell vertreiben sie ihr pflanzliches Geschmackspulver für Wasser online, hierzulande in drei Shops und in 500 Supermarktfilialen. Für die Zukunft sind sie sehr positiv gestimmt: "Wir gewinnen schon jetzt tausende Kunden pro Monat und sind uns sicher, dass wir durch die zusätzliche Aufmerksamkeit in Deutschland noch viele Tausend weitere gewinnen werden."

