Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (43) gelten als echtes Traumpaar! Seit sich die beiden bei Adam sucht Eva kennengelernt haben, sind sie einfach unzertrennlich und genießen nach der Geburt von Söhnchen Emil-Ocean (1) das perfekte Familienidyll. Doch wie alle glücklichen Eltern wünschen sich auch die TV-Gesichter manchmal ein wenig Zweisamkeit. Die wollten sie sich eigentlich am Mittwochmorgen gönnen – die Voraussetzungen für ein Date waren gegeben: Doch der falsch gestellte Wecker machte ihnen einen Strich durch die Rechnung!

In einem Instagram-Posting erzählte Janni ihren Followern nun von der romantischen Unternehmung, die trotz sorgfältiger Vorbereitung im letzten Moment doch noch platzte. Weil Jannis Schwester zu Besuch war und auf den Sohnemann aufpassen konnte, planten die Turteltauben eigentlich, im Sonnenaufgang paddeln zu gehen. Ärgerlich nur, dass sie eine Kleinigkeit nicht bedacht hatten: "Dummerweise war unser Wecker im Schlafzimmer noch nicht umgestellt und somit standen wir in der Dunkelheit, eine Stunde zu früh, mit unseren Boards in der Haustür und wunderten uns, warum die Sterne noch draußen waren..." Daraufhin wollten sich die zwei eigentlich nur noch kurz ein wenig hinlegen – doch am Ende haben sie den Sonnenaufgang ohne erneut eingestellten Weckruf verschlafen.

Als sie völlig verwirrt im Hellen wieder aufwachten, habe sie dann schon Emil-Ocean begrüßt – und Jannis Schwester, die direkt nachhakte, wie der Ausflug gewesen sei. Ein wenig Zeit für sich konnten sich die beiden letztendlich aber doch nehmen: "Da Peer anschließend das Auto noch in die Stadt zur Inspektion bringen musste, hatten wir dann auch keine Zeit mehr noch irgendwas zu unternehmen... also tranken wir wenigstens noch einen gehetzten Kaffee auf einer Wiese."

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und Janni Hönscheid

