Hier zeigen sich die Royals mal richtig in Action! Prinz Harry (34) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (37) touren gerade gemeinsam durch Australien, Neuseeland und Ozeanien. Das königliche Paar musste dabei bereits viele Hände schütteln, Willkommenszeremonien besuchen und nett in die Kameras lächeln. Bei ihrem neuesten Stopp zeigten sich die beiden aber ausnahmsweise mal von ihrer abenteuerlustigen Seite: Sie kletterten in schwindelerregender Höhe über eine Hängebrücke!

In Neuseeland besuchten Harry und Meghan unter anderem die Redwoods, auch bekannt als Whakarewarewa-Wald. Dort ließ es sich selbst die werdende Mama nicht nehmen, sich durch den sogenannten Tree Walk zu kämpfen. Ein Rundgang, der die 117 Jahre alten Bäume mit Hängebrücken verbindet – und das bis zu 20 Meter über dem Boden. Diese wackelige Angelegenheit schien der Schwangeren jedoch nichts auszumachen. Meghan schien von der Kletter-Aktion sogar regelrecht begeistert zu sein – ganz im Gegensatz zu Harry. Er schaute während des gesamten Balance-Akts eher skeptisch drein.

An dem letzten Tag ihrer Reise zeigte die 37-Jährige sich mal wieder – passend zur Waldwanderung – in einem besonders lockeren Style. Mit bequemen Ballerinas und einer coolen Outdoor-Jacke wirkte die Neu-Adlige herrlich unroyal.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Redwoods-Wald in Neuseeland

