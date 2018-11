Ist das etwa der Gegenbeweis? Seit Wochen nehmen die Gerüchte, dass Khloe Kardashian (34) ihren Freund Tristan Thompson (27) abservieren will, einfach kein Ende. Seit dem Untreue-Skandal während Khloes Schwangerschaft soll es bei den beiden schon heftig kriseln. Nun soll die junge Mutter angeblich endgültig genug von dem Basketballspieler haben – oder etwa nicht? Jetzt teilte Tristan ein süßes Familien-Pic mit Töchterchen True und darauf ist von Beziehungskrise nichts zu spüren!

Mit seiner neuesten Instagram-Story will der gebürtige Kanadier die Gerüchteküche offenbar endlich zum Schweigen bringen. Darin teilt er nämlich ein süßes Halloween-Bild mit seinen beiden Mädels. Darauf kuschelt Khloe sich eng an den 27-Jährigen und beide lächeln happy in die Kamera. Wie ein Pärchen kurz vor der Trennung wirken die zwei so jedenfalls nicht. Der absolute Blickfang auf dem Schnappschuss ist allerdings die süße True. In einem zauberhaften Flamingo-Kostüm ist der Wonneproppen von seinem ersten Halloween scheinbar ziemlich begeistert.

Dieser Insta-Liebesbeweis würde auch zu den neuesten Beziehungs-Spekulationen rund um die jungen Eltern passen. Ein Insider des Onlineportals Radar Online will nämlich wissen, dass Khloe ihrem Baby-Daddy doch nochmal eine Chance geben möchte. Der Reality-Star wünsche sich demnach nichts sehnlicher als eine traditionelle, glückliche Familie – und ist dafür offenbar auch bereit ihm das Fremdgehen zu verzeihen.

SPW / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in West Hollywood

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Tochter True

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

