Nimmt da etwa jemand das Sprichwort "Wie die Nase eines Mannes, so sein Johannes" zu genau? Der britische Sänger Boy George (57) feierte mit der Band Culture Club wegen Hits wie "Do You Really Want to Hurt Me" oder "Karma Chameleon" in den 1980er Jahren große Erfolge. Bis heute ist er vor allem für seine schrillen Outfits und seine direkte Art bekannt. Jetzt plauderte der Megastar aus dem Nähkästchen und verriet, worauf er bei Männern am meisten steht!

Der 57-jährige Hut-Fan feiert dieses Jahr mit der Kultband Culture Club ein erneutes Comeback und tourt in den kommenden Wochen durch Großbritannien. Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Musiker mit "Life" ihr erstes Album nach 19 Jahren. Bei einem Promo-Termin packte George Alan O'Dowd – wie Boy George mit bürgerlichem Namen heißt – so manches pikantes Geständnis aus. "Ein Mensch, in den ich mich verliebe, muss eine große Nase haben. Ansonsten reicht mir die Schönheit durch sein inneres Licht", verriet er im Gespräch mit Bild am Sonntag.

Auch über die schönste Nebensache der Welt sprach die Pop-Ikonie ausführlich: "Beim Sex höre ich am liebsten den Titel 'In dieser Stadt' von Hildegard Knef. Sie und Marlene Dietrich (✝90) mit 'Sag mir, wo die Blumen sind' sind meine absoluten Favoriten." Von Schlagerqueen Helene Fischer (34) habe er zwar gehört, aber die komme nicht an ihre Kolleginnen ran.

SplashNews.com Boy George in London

SplashNews.com Boy George 1993 in Los Angeles

Getty Images Boy George bei den Aacta Awards 2016 in Sydney

