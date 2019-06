Tolle Neuigkeiten für Film-Fans: Das nächste Superstar-Biopic steht in den Startlöchern! Im vergangenen Jahr räumte der Queen-Streifen "Bohemian Rhapsody" nicht nur an den Kinokassen ab, sondern heimste einige Monate später auch vier Oscars ein. Aktuell sorgt mit "Rocketman" ein weiterer Musikerfilm für Furore. Nach Freddie Mercury (✝45) und Elton John (72) soll nun auch Boy George (57) ein cineastisches Denkmal gesetzt werden: Das Leben des Culture-Club-Frontmanns wird verfilmt!

Das Werk soll die Kindheit des heute 57-Jährigen, der aus einer irischen Arbeiterfamilie stammt, sowie seinen Aufstieg zu einer der schillerndsten Pop-Ikonen der 80er-Jahre nachzeichnen, wie Deadline berichtet. Hinter dem Projekt steht das Hollywood-Studio MGM, das bereits den Aretha Franklin-Film "Respect" mit Jennifer Hudson (37) in der Hauptrolle produziert hat. Als Drehbuchautor und Regisseur wurde Sacha Gervasi verpflichtet, auf dessen Konto der Musik-Streifen "Anvil! Die Geschichte einer Freundschaft" geht. "Seine Lebensgeschichte ist extrem unterhaltsam, aber auch bewegend und inspirierend. Ich fühle mich geehrt und bin aufgeregt, diese Story auf die Leinwand zu bringen", erklärte der Brite, was ihn an seinem aktuellen Projekt reizt. Boy George selbst freut sich ebenfalls schon auf den Streifen: "Ein Film! Wie aufregend!", schrieb er auf Instagram.

Aktuell sind weder der Starttermin noch der Arbeitstitel oder die Besetzung für das Biopic bekannt. Bis es weitere Informationen gibt, können sich Film-Fans das Warten mit dem neusten Musikerstreifen versüßen: Nach seiner umjubelten Premiere in Cannes geht "Rocketman" mit Taron Egerton (29) als Elton John in Deutschland am 30. Mai an den Start.

Getty Images Boy George auf der "Rocketman"-Premiere in London

Getty Images Boy George bei den Aacta Awards 2016 in Sydney

Getty Images Sir Elton John und Taron Egerton im Mai 2019 in Cannes

