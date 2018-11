Hatte Heidi Klums (45) Halloween-Kostüm etwa eine tiefere Bedeutung? Auch in diesem Jahr hat sich das Supermodel mit seiner Aufmachung mal wieder selbst übertroffen: Satte neun Stunden saß die GNTM-Chefin gemeinsam mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (29) in der Maske, um am Abend als Animationsfilmpaar Shrek und Fiona zu ihrer legendären Party aufzukreuzen. Doch die beiden schritten nicht alleine über den Red Carpet – sie hatten auch Nachwuchs dabei!

Heidi hielt bei ihrer Ankunft im New Yorker Lavo-Club nicht nur Toms Hand ganz fest in ihrer, sondern auch einen Kinderwagen mit drei kleinen Mini-Shreks. Damit heizte ihr Paarkostüm zum wiederholten Male die Gerüchteküche um gemeinsamen Nachwuchs an. Schon als das Model und der Musiker vor einigen Wochen in einem Babygeschäft gesichtet wurden, gab es wilde Spekulationen darüber, ob die beiden bereits über Kids nachdenken. Am Halloween-Abend äußerte sich die 45-Jährige allerdings nicht dazu, ob ihre winzigen Begleiter einen Hinweis auf eine mögliche Schwangerschaft darstellten.

Dafür machte sie in einem RTL-Interview zum wiederholten Male deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Tom ist. "Also ich wollte immer schon einmal gerne Fiona und Shrek sein, aber ich habe nie einen Shrek gehabt. Jetzt hab ich endlich meinen Shrek gefunden, nicht wahr mein Schatz", schwärmte sie von dem Tokio Hotel-Gitarristen.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum als Shrek und Fiona an Halloween 2018

Anzeige

PC / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de