Damit hätte Alexander Hindersmann (30) nicht gerechnet! Obwohl es in der Kuppelshow Die Bachelorette ganz so ausgesehen hatte, als habe der Fitnesstrainer in Rosenlady Nadine Klein (33) seine große Liebe gefunden, gaben die beiden am Donnerstag ihre Trennung bekannt. Die Fans sind über diese Neuigkeit aber nicht allzu überrascht und richteten im Netz bereits etliche gehässige Kommentare gegen das Ex-Pärchen – diese Reaktion enttäuscht Alex zutiefst!

In einer Instagram-Story schüttet er nun sein Herz aus: "Ich bin schockiert, was hier schon wieder abgeht. Bitte habt Verständnis und seht von Spekulationen ab. Wir als Paar hatten unsere Höhen und Tiefen und da gehören immer zwei dazu", verteidigt er das Liebes-Aus. In der momentanen Situation seien er und Nadine trotz mehrerer Gespräche nicht mehr auf einen Nenner gekommen. "Deswegen gibt es diese Entscheidung, dass es so momentan nicht weitergeht."

Auch Alex' ehemaliger Nebenbuhler Sören Altmann witzelte über das Beziehungsende mit Nadine. Mit den Worten "Sie haben in den letzten Tagen und Wochen gemerkt, dass im richtigen Leben nicht immer gekühlter Champagner im Kerzenlicht bereitsteht" stellte er via Instagram klar, dass er nicht an ihre Liebe geglaubt hat.

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann mit Nadine Klein auf dem roten Teppich

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexanders Statement zu den Fan-Reaktionen auf seine Trennung von Nadine Klein

Anzeige

Instagram / soeren_altmann Sören Altmanns Collage auf Instagram

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de