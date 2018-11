Was für hotte Einblicke! Sängerin Jennifer Lopez (49) ist nicht nur für Mega-Hits wie "On the Floor" bekannt, sondern auch für ihre sexy Kurven. Seit einiger Zeit hat sich die Freundin von Ex-Baseballer Alex Rodriguez (43) durch regelmäßige Besuche im Fitnessstudio einen beachtlichen Sixpack antrainiert, den sie auch gerne im Netz präsentiert. Bei einem Shooting für ein Modemagazin ging J.Lo noch einen Schritt weiter und ließ sich fast komplett nackt ablichten!

Für die Dezember-Ausgabe der amerikanischen InStyle posierte die Latina in goldenen High Heels und einem grünen Paillettenkleid, das an der Seite offen ist. Damit gewährte sie einen ungehinderten Blick auf ihren strammen Körper. Unter dem entsprechenden Post auf Instagram zeigten sich die User bei so viel purer Nacktheit vom Ergebnis begeistert. "Atemberaubend", "Unglaublicher Körper" oder "Du bist so wunderschön", lauteten nur einige der positiven Kommentare.

Wie sie in einem früheren Interview mit E! News verriet, kassierte die 49-Jährige in der Vergangenheit schon häufiger Kritik für ihre wohlgeformten Rundungen und dafür, dass sie diese auch offen zeigt. "Ich war einfach nur ich selbst. In meiner Familie sind Kurven etwas Gutes und gehören einfach zur Kultur", rechtfertigte sich die Sängerin im Interview mit der InStyle.

