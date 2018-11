Bei Amy Schumer (37) jagt momentan eine süße Überraschung die nächste! Erst im Februar dieses Jahres machte die Schauspielerin ihre Beziehung zu dem Koch Chris Fischer öffentlich. Nur sechs Tage später gaben sich die Turteltauben dann schon das Jawort. Und die Turbo-Liebe nahm auch weiterhin ihren Lauf: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ein Foto des Baby-Bäuchleins gibt es allerdings nicht – bis jetzt: Gewohnt lässig präsentierte die Mama in spe ihre süße Wölbung.

Erst vor rund einer Woche verkündete der Hollywood-Star seine Schwangerschaft im Netz. Seitdem zeigte Amy sich schon des Öfteren in der Öffentlichkeit. Als sie kürzlich für einen Film in New York vor der Kamera stand, war ihr der Baby-Glow zwar ganz klar anzusehen, aber ihre Körpermitte versteckte sie geschickt unter einem weiten Mantel. Nun gewährte sie ihren 7,4 Millionen Followern jedoch endlich freie Sicht auf ihre niedliche Kugel. Am Donnerstag postete sie auf Instagram ein Foto, auf dem sie ganz cool ihr Shirt lüftet und ihren Bauch zeigt. Die Fans feiern den witzigen Schnappschuss und überhäufen die 37-Jährige mit Glückwünschen.

Schon im Juli gab es erste Spekulationen, dass Amy und ihr Liebster ein Kind erwarten könnten. Auslöser war eine Aufnahme, auf dem die Blondine eine verdächtige Pose einnahm. Doch wenig später stellte der "I Feel Pretty"-Star damals klar, dass er nicht schwanger sei.

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer bei ihrer Hochzeit

Instagram / amyschumer Amy Schumer, November 2018

WENN.com Amy Schumer, Schauspielerin

