Sie hat den absoluten Mama-Glow! Bei Amy Schumer (37) läuft es aktuell sprichwörtlich richtig rund: Erst Mitte Februar hatte die Schauspielerin ihren Liebsten Chris Fischer geheiratet. Vor einer Woche gab die Komikerin dann via Social Media bekannt: Sie und ihr Ehemann erwarten zurzeit ihr erstes Kind! Die Schwangerschaft scheint die professionelle Spaßmacherin richtig glücklich zu machen: Auf aktuellen Aufnahmen kommt Amy nicht mehr aus dem Strahlen raus!

Paparazzi erwischten die 37-Jährige in New York, wo sie wohl für einen neuen Kinostreifen vor der Kamera steht. In einem dunklen langen Mantel war zwar der Babybauch der "I Feel Pretty"-Darstellerin nur schwer erkennbar – doch ihr Glück konnte Amy nicht verstecken! Mit einem breiten, fröhlichen Grinsen blickte die Bald-Mama in die Linsen der Fotografen. Auch zu kleinen Scherzen war die Blondine aufgelegt: Amy fasste sich mit ihren Händen an den Bauch und schnitt derweil alberne Grimassen!

Mit einer ähnlichen Pose hatte sie schon im Juli für Nachwuchs-Gerüchte gesorgt. Während eines Urlaubs mit ihrem Schatz hielt sich der Film-Star verdächtig das Bäuchlein – und zeigte eine kleine Wölbung. Damals veräppelte die TV-Bekanntheit ihre Fans jedoch und erklärte in einem Instagram-Clip: "Ich habe immer einen Bauch."

Splash News Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Amy Schumer, Komikerin

Anzeige

Splash News Amy Schumer an einem Filmset in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de