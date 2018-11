Seine Schwiegeroma hat ihn sofort in ihr Herz geschlossen. Im Januar dieses Jahres hielt Jack Brooksbank (32) um die Hand seiner Freundin Prinzessin Eugenie (28) an. Doch das Jawort, das er seiner Liebsten auf einer privaten Insel in Nicaragua entlockte, musste zunächst von Queen Elizabeth II. (92) abgesegnet werden, bevor es zu der romantischen Hochzeit auf Schloss Windsor im Oktober kommen konnte. In einem Interview verriet Eugenie jetzt selbst, dass ihre Oma damals gar nicht lange überlegen musste!

Im Alter von 20 und 24 Jahren hatte es zwischen den beiden gefunkt. Doch es dauerte ganze sieben Jahre, bevor sich der Geschäftsmann vor der Prinzessin auf die Knie wagte. In der Zwischenzeit merkte wohl auch die Königin, wie glücklich Jack ihre Enkelin macht, weswegen sie den beiden ein gemeinsames Leben kaum verbieten würde. Im Gespräch mit The Express erklärte Eugenie jetzt, wann die Queen wusste, das Jack der Richtige für Eugenie ist: "Oma wusste es ehrlich gesagt direkt zum Zeitpunkt der Verlobung. Sie war sehr glücklich und mein Großvater war es auch."

Das sah man beiden wohl auch an Eugenie und Jacks großen Tag am 12. Oktober an. Obwohl kurz vorher noch gemunkelt wurde, ob es Prinz Philip (97) aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung überhaupt zur Trauung schaffen würde, verfolgten er und seine Frau die kirchliche Zeremonie aus der zweiten Reihe.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

