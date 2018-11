Legt Gina-Lisa Lohfink (32) Wert auf den Hoseninhalt bei einem Mann? Ab morgen ist die Blondine auf der Adam sucht Eva-Segeljacht auf der Suche nach der großen Liebe – und zwar splitterfasernackt. Bevor es mit der Kuppelshow allerdings so richtig losgeht, sprach die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin schon mal ganz offen über ihre Vorlieben. Und die Kerle, die mit ihr an Bord des TV-Schiffs sein werden, können aufatmen: Gina-Lisa ist die Größe des männlichen besten Stücks ziemlich egal!

"Bei seinem Lieblingsteil zählt nicht die Größe, sondern wie er damit umgeht", verkündete die 32-Jährige selbstbewusst bei "Guten Morgen Deutschland" auf RTL. Und auch sonst scheint bei der liebeshungrigen Hessin das Äußere ihres potenziellen Partners nicht unbedingt im Vordergrund zu stehen: "Ist mir egal, ob ein Mann einen Bauch hat, oder Sixpack. Ich finde Bart schön." Wichtig sei zusätzlich, dass ihr Gegenüber nicht schlanker ist, als sie – ansonsten bekomme sie Komplexe, was ihren Körper betrifft.

Zudem sehne sich Gina-Lisa nach Zweisamkeit und wisse mit sich allein kaum etwas anzufangen. Glücklicherweise darf sie sich das Flirt-Bötchen mit dem einen oder anderen ebenfalls nackten Hottie teilen – aber eben auch mit Nebenbuhlerinnen. Dass das Zusammenleben auf dem Kahn nicht immer reibungslos verläuft, zeigten erste Ausschnitte aus der ersten Folge der Sendung. Sehr energisch geriet der Tattoo-Fan darin schon mit den anderen Kandidaten aneinander.

