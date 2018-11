Mehr als vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Lea Marlen Woitack (31) als Sophie Lindh den Kollekiez bei GZSZ zum ersten Mal aufgemischt hat. Die ehrgeizige Studentin bandelte zunächst mit Serienfiesling Gerner (Wolfgang Bahro, 58) an, verliebte sich dann in Leon (Daniel Fehlow, 43) und heiratete den Mauerwerk-Besitzer. Eine Fehlgeburt und Leons Untreue überschatteten jedoch die Ehe, die am Ende zerbrach. Viele Höhen und Tiefen hat Lea alias Sophie in dieser Zeit erlebt: Doch bald hat ihre Geschichte ein Ende!

Wie RTL bekannt gibt, wird die 31-Jährige im kommenden Frühjahr das allerletzte Mal zu sehen sein. Die Blondine blickt schon jetzt wehmütig zurück: "Es waren intensive Jahre, in denen ich unglaublich viel gelernt und ganz besondere Menschen kennengelernt habe. Dafür bin ich sehr dankbar." Sie verabschiede sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von dem ganzen Team. Die gebürtige Hannoveranerin wolle sich auf andere Projekte konzentrieren.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie Leas Rolle gehen wird. Immerhin befindet sich Sophia gerade in einer ungewöhnlichen Love Story mit Jonas (Felix van Deventer, 22), der deutlich jünger ist. Das ungleiche Paar eckte zunächst bei den Fans an, doch inzwischen haben die beiden auch ihre Kritiker um den Finger gewickelt.

MG RTL D / Sebastian Geyer Lea Marlen Woitack, deutsche Schauspielerin

MG RTL D / Bernd Jaworek Lea Marlen Woitack, GZSZ-Darstellerin

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sophie (Lea Marlen Woitack) und Jonas (Felix van Deventer) bei GZSZ

