Dieser Anblick verschlägt den Fans fast die Sprache! Elena Miras (26) brachte vor drei Monaten ihre kleine Tochter Aylen zur Welt. Von übrig gebliebenem Schwangerschaftsspeck ist bei der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin aber schon nichts mehr zu sehen! In einem Netz-Pic zeigt die Freundin von Mike Heiter aktuell stolz ihren grandiosen After-Baby-Body im Bikini. Ihre Follower können Elenas Abnehm-Erfolg kaum fassen!

Unter ihrem freizügigen Instagram-Pic wird die Neu-Mami nur so mit liebevollen Kommentaren überhäuft! "Krass, wie kann man nur so wundervoll aussehen nach einer Schwangerschaft", schrieb ein begeisterter User. Besonders viel Respekt zollen die Supporter Elena für ihren Elan und Eifer, in ihrem stressigen Alltag mit Baby an sich selbst zu arbeiten: "Ich finde es so bewundernswert, wenn man sich trotz Kind nicht hängen lässt", kommentierte ein weitere Unterstützer. Auch Baby-Daddy Mike mischte sich unter die Bewunderer und versah den Schnappschuss mit drei Herz-Emojis.

In dem Muskelmann hat die Brünette offenbar ihren Traummann gefunden. Obwohl die beiden Reality-Stars 2017 die Liebesinsel nicht als Paar verlassen hatten, fanden sie kurz nach der Show zueinander und verliebten sich. Mittlerweile sind sie seit einem Jahr in einer glücklichen Beziehung, ihre Tochter krönte ihre Liebe.

Instagram / elena_miras Elena Miras, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihre Tochter Aylen

