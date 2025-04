"Peinlich": Auch Elena Miras schießt nun gegen Dilara Kruse

Dilara Kruse steht aktuell aufgrund ihres Auftretens bei der Realityshow #CoupleChallenge stark in der Kritik. Nun hat sich auch Elena Miras (32) zu Wort gemeldet, die Dilara in ihrer Instagram-Story scharf angreift. Die Schweizerin teilte ein altes Video, in dem Dilara aufgrund ihres Verhaltens bei Promi Big Brother gegen sie geschossen hatte. Elena konterte jetzt erbost: "Erst über andere urteilen, dann selbst jede Grenze überschreiten. Das ist keine Realityqueen, das ist einfach nur echt peinlich. Sorry, aber wer sich so benimmt und dann über andere urteilt, sollte mal in den Spiegel schauen… Und dieses Mal nicht nur fürs Make-up."

Gemeinsam mit Dilaras Ehemann Max Kruse (37) nahm Elena im vergangenen Jahr an "Promi Big Brother" teil. Dort polarisierte die Mama einer Tochter mit ihrem Benehmen gegenüber anderen Kandidaten. Den Container musste die 32-Jährige dann aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen. Viele Fans standen hinter dieser Entscheidung, da sie sich um Elenas psychischen Zustand sorgten.

Dilara hingegen erntet aktuell aufgrund ihrer Teilnahme an "#CoupleChallenge" einen Shitstorm. Besonders ihr Umgang mit ihrer Teamkollegin Roaya Soraya kommt bei dem Publikum gar nicht gut an. Immer wieder betont die ehemalige Kellnerin in der Sendung, dass sie nur ihrer Freundin zuliebe an der Show teilnehme und nicht auf die Gage angewiesen sei. Viele Fans werfen Dilara daher im Netz Arroganz vor. "Traurig, wie du mit Roaya sprichst!", schrieb beispielsweise ein Fan unter einen Instagram-Beitrag der Show.

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

