Nach Trennungsgerüchten: So geht es Elena Miras aktuell

Elena Miras (32) hatte sich zuletzt vermehrt aus dem Netz zurückgezogen. Ihre Fans vermuteten, dass sich die TV-Bekanntheit möglicherweise von ihrem Partner Leandro getrennt hat. In einem Q&A möchte ein Follower aufgrund der Funkstille nun von ihr wissen, wie es ihr geht. "Ich musste mich eine Zeit lang neu sortieren und wieder zu mir selbst finden", erklärt die Beauty in ihrer Instagram-Story. Dennoch betont sie, dass es ihr mittlerweile wieder deutlich besser gehe. "Mittlerweile geht es mir gut – und wie man so schön sagt: Man sollte dann zurückkommen, wenn es einem wirklich gut geht. Und dann mit voller Kraft."

Bereits zuvor hatte Elena angedeutet, dass bei ihr derzeit einiges im Argen liegt. Nach einer längeren Pause meldete sie sich Mitte März im Netz zurück. "In meinem Leben gab es einige Veränderungen und ich musste das für mich erst einmal verarbeiten. Deswegen habe ich diesen Rückzug gebraucht", erklärte sie in ihrer Story. Besonders auffällig war, dass sie und ihr Partner sich nicht mehr in den sozialen Medien folgen – viele vermuteten daher eine Trennung des Paares.

Doch auch gesundheitlich ging es der Influencerin zuletzt nicht so gut: Im vergangenen Jahr musste sie aufgrund gesundheitlicher Probleme ihre Promi Big Brother-Teilnahme abbrechen. Kurz darauf teilte sie auf Instagram ihre Diagnose: Sie leidet an akuter rheumatoider Arthritis. "Ich bekomme aktuell jede Woche eine Spritze dagegen. Mittlerweile ist es auch schon viel besser. Die Hände sind nicht mehr so krass geschwollen, aber ich habe teilweise noch immer sehr starke Schmerzen am Brustbein", verriet sie damals.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrem Freund Leandro Teixeira

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

