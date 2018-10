Mike Heiter und Elena Miras (26) sind der beste Beweis dafür, dass Liebe im TV doch möglich ist! Seit genau einem Jahr gehen die beiden einstigen "Love Island"-Stars Hand in Hand durchs Leben, krönten ihre Gefühle füreinander sogar mit einer gemeinsamen Tochter: Die kleine Aylen erblickte am 1. August das Licht der Welt und schweißte das Male-Model und die schöne Schweizerin nur noch enger zusammen. Pünktlich zum Jahrestag verzauberte Elena mit einer romantischen Botschaft an ihren Schatz ihre Fangemeinde im Netz.

"Heute, nach einem Jahr, kann ich dir sagen, dass ich dich von Tag zu Tag mehr liebe", begann die 26-Jährige ihre Liebeserklärung auf Instagram. "Es war nicht immer einfach, aber wir haben immer an uns geglaubt. Wir haben das schönste Geschenk der Welt bekommen: Unsere Prinzessin, für die wir immer sorgen werden", lauteten ihre gefühlsbeladenen Worte weiter. Dazu postete sie ein Pic, auf dem das Duo herzhaft lacht – kein Wunder, denn sein Lachen liebe sie am meisten. "Auf viele Jahre mehr", beendete die Neu-Mama das zuckersüße Statement.

Die ehemaligen Kuppel-Kandidaten gingen 2017 keinesfalls als Paar aus dem Flirt-Format heraus. Während Elena zunächst ein Auge auf Jan Sokolowsky geworfen hatte, bandelte ihr jetziger Beau mit Chethrin Schulze (26) an. Nach den anfänglichen Irrwegen entfachten dann aber die Funken zwischen ihnen – und die sprühen trotz einer kurzen Trennung vor wenigen Monaten auch heute noch.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, Ex-"Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, Ex-"Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihre Tochter Aylen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de