Elena Miras bekommt Hassnachrichten wegen Drama mit Mike

Zwischen Mike Heiter (32) und Elena Miras (32) herrscht aktuell ein krasser Rosenkrieg – und im Mittelpunkt steht die gemeinsame kleine Tochter des Ex-Paares. Die frühere Love Island-Kandidatin wirft dem Verlobten von Leyla Lahouar (28) vor, dass er ihr Kind nicht als Priorität sieht. Angeblich soll er seine Tochter einfach links liegen lassen und sie nicht sehen wollen. Mike hält dagegen, dass Elena ihm das Kind vorenthält und verbietet, dass die beiden sich sehen. Wie Elena jetzt mit einem Post auf Instagram teilt, bekommt sie genau wegen dieses öffentlichen Streits jede Menge Hassnachrichten zugeschickt. User der Plattform beschimpfen sie als "krank", "hinterhältig" und als "ein Monster". Die Nutzer werfen ihr vor, eine schlechte Mutter zu sein, wünschen ihr Besuche vom Jugendamt und raten ihr, Suizid zu begehen.

Die Hassnachrichten sollen sich verschlimmert haben, nachdem Mike einige Screenshots von Chatverläufen zwischen ihm und seiner Ex publik gemacht hatte. Damit wollte er beweisen, dass Elena ihn abblockt und ihm mit Absicht seine Tochter vorenthält. In ihrer Story auf der Social-Media-Plattform bezieht sie nun dazu Stellung. "Ja, es stimmt, meine Nachrichten waren teilweise abweisend und kurz", gibt sie zu. Das habe daran gelegen, dass sie damals immer sehr angespannt gewesen ist – Mike habe sie und ihre Tochter so oft zum Thema gemacht, dass sie sich ständig unter Druck gesetzt fühlte. "Es war aber kein böser Wille, sondern eher ein Versuch, mich und meine Tochter zu schützen", erklärt sie weiter. Es wäre auch ihr Wunsch gewesen, das Thema zwischen ihr und Mike privat zu klären.

Dass sie letztendlich doch Ende Januar damit an die Öffentlichkeit getreten ist, erklärte sie damals damit, dass sie endlich "die Wahrheit" ans Licht bringen wollte. Denn sie habe sehr lange ertragen, dass Mike Lügen und falsche Tatsachen über sie in den Medien verbreitet habe. Laut ihr habe Mike nämlich jederzeit die Chance, seine Tochter zu sehen und eine Bindung mit ihr aufzubauen – das wünsche sich Elena für die beiden nämlich tatsächlich. Dass das nicht geklappt hat, läge allerdings nicht an ihr. Die Promi Big Brother-Kandidatin sieht es nicht als ihre Verantwortung an, dafür zu sorgen, dass Mike eine Beziehung zu seiner Tochter aufbaut.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Januar 2021

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

