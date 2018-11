Mike Heiter eröffnet den Körper-Wettkampf mit seiner Liebsten Elena Miras (26)! Die beiden Reality-TV-Stars sind vor knapp drei Monaten zum ersten Mal Eltern geworden. Die brünette Beauty hielt ihre Fans während der Schwangerschaft mit süßen Babybauch-Bildern stets auf dem Laufenden. Aktuell haut sie mit ihrem megaschlanken After-Baby-Body im Bikini ihre Follower um und wird mit positiven Kommentaren überhäuft. Von dem Kuchen will Mike jetzt wohl ein Stück abhaben: Auch er präsentiert seine Dad-Figur – mit einem witzigen Twist!

Auf Instagram postet der Sportfan seinen knackigen Waschbrettbauch aus demselben Badezimmer, in dem seine Partnerin ihr freizügiges Foto geschossen hat. Humorvoll kommentiert Mike den Schnappschuss: "Was sagt ihr zu meiner Bikini-Figur nach der Schwangerschaft?" In seiner Insta-Story ruft er sogar zu einem Body-Battle mit seiner Freundin auf! Mit den Worten "Glaube, es sieht schlecht aus für mich" gibt sich der Spaßvogel schließlich selbst geschlagen. Für so viel Humor feiern die Follower den Fitness-Fan. "Haha, Mike, du bist echt der Knüller", lautet nur einer der beschwingten Kommentare.

In Mikes Muckis steckt jede Menge harte Arbeit. Bereits im zarten Alter von 15 fing er mit dem Bodybuilding an. Damals musste sich der TV-Held sogar eine ärztliche Bescheinigung holen, um im Gym durchstarten zu können, wie er im Promiflash-Interview verraten hat.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter

Anzeige

Was sagt ihr zu Mikes "Body-Battle"? Richtig witzig! Etwas kindisch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de