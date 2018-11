Erster großer Urlaub als kleine Familie! Seit wenigen Monaten ist das allererste Love Island-Baby auf der Welt. Anfang August wurden Elena Miras (26) und Mike Heiter stolze Eltern einer Tochter. Die kleine Aylen hat den beiden Reality-Sternchen seither ordentlich den Kopf verdreht. Jetzt ging es für das Trio zum ersten Mal gemeinsam auf Reisen: Elena, Mike und Aylen sind in die Sonne geflogen!

An ihrem ersten Urlaub zu dritt lassen Elena und Mike derzeit auch ihre Community teilhaben. In ihrer Instagram-Story teilten nun sowohl die brünette Beauty als auch der Fitnessliebhaber niedliche Schnappschüsse von ihrem Trip. Total verschmust präsentierte sich das Paar mit seiner kleinen Maus unter anderem am Meer. Dort ließen sich der Essener und die Schweizerin ordentlich die Sonne auf den Bauch scheinen, während Aylen abwechselnd auf Mamas und Papas Brust schlummerte.

Auf den Schnappschüssen ist auch wieder Aylens Gesicht zu sehen! Bis vor Kurzem hatten die Turteltauben daraus noch ein kleines Geheimnis gemacht. Inzwischen zeigen Mike und seine Liebste aber auch Äuglein, Mund und Näschen ihres Schatzes im Netz – dabei sind viele Supporter der Meinung, dass die Mini-Prinzessin ganz nach ihrem Vater kommt.

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Mike Heiter und Baby Aylen im Urlaub

Instagram / elena_miras Elena Miras und Tochter Aylen im Urlaub 2018

Instagram / elena_miras Elena Miras' Tochter Aylen

