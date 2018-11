So sieht ein stolzer Papa aus! Menowin Fröhlich (31) überraschte vergangene Woche mit einer zuckersüßen Neuigkeit. Still und heimlich ist der DSDS-Star wieder Vater geworden. Seine Partnerin Senay hatte einen kleinen Jungen auf die Welt gebracht, ohne dass die Fans überhaupt wussten, dass sie schwanger war. Auch der Name des Sohnemanns sorgte für eine Überraschung, doch Djievess-Josue Fröhlich hat eine ganz besondere Bedeutung. Nach einem ersten Familienfoto postete Menowin jetzt das erste Papa-Sohn-Bild.

In einen kuschlig-warmen Anzug gepackt und mit Mützchen schlummert der Zwerg friedlich in Papas Armen auf dem Instagram-Schnappschuss. Es ist ganz offensichtlich, dass der Mini-Me sein ganzer Stolz ist. Die Follower bemerkten zudem, dass der Kleine ganz nach seinem Papa kommt. "Das ist so ein süßes Bild. Dieser Sohn bist du, Menowin, ein göttliches Geschenk. Du kannst schon jetzt auf Djievess stolz sein", freute sich eine Userin.

Für Menowin und Senay geht mit dem zweiten Kind ein großer Wunsch in Erfüllung. Tatsächlich wollen die zwei nun auch endlich den Bund fürs Leben schließen. Bereits am 31. Dezember sei die Hochzeit geplant.

Instagram / menowin_official Djievess-Josue Fröhlich, Kind von Menowin Fröhlich

Instagram / senomeno2014 Menowin Fröhlich mit seiner Freundin Senay und ihrem gemeinsamen Sohn

Instagram / menowin_official Ex-DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich und Senay

