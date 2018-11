Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) haben die anstrengenden Vorbereitungen für ihr aufwendiges Kostüm hinter sich: Für Heidis jährliche Halloween-Sause legte sich ihr Team mächtig ins Zeug und verwandelte die Turteltauben in das Oger-Pärchen Fiona und Shrek aus dem gleichnamigen Animationsfilm. Inzwischen ist die wilde Horror-Party aber vorbei – und das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist sind wieder auf Achse. Immerhin steht schon in wenigen Tagen ein wichtiger Job für die 45-Jährige an!

Fotografen erwischten die vierfache Mutter und den Musiker nun müde und verschlafen am Flughafen. Das Ziel ihrer Reise verriet Heidi auf ihrem Instagram-Account: "Bye-Bye, New York City. Nächster Halt: Deutschland." Ob die Modelmama wohl auf dem Weg in die Hauptstadt ist? Schließlich soll am Samstag ein Termin in Berlin anstehen, bei dem die Show-Chefin nach neuen nationalen Schönheiten suchen wird. Ihr Hashtag "IchBinGNTM2019" dürfte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass sie auf dem Weg zu Dreharbeiten für die kommende Staffel von Germany's next Topmodel ist.

Die 14. Staffel der Casting-Sendung wird ab Anfang 2019 über die Mattscheiben flimmern. Wer neben Heidi in der Jury sitzen wird, ist allerdings noch immer ein Geheimnis. Bekannt ist bisher nur: Zum ersten Mal seit dem Start soll es keine feste Coach-Besetzung mehr geben. Nach dem Aus von Thomas Hayo wird aber zumindest Michael Michalsky (51) der Show treu bleiben.

