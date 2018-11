Ist am Fürstenhof jetzt keine Beziehung mehr sicher? Paar-Turbulenzen sind bei Sturm der Liebe keine Seltenheit – doch eine TV-Liebe schien für die Ewigkeit: Alfons (Sepp Schauer, 69) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen, 80) sind in der ARD-Telenovela seit der ersten Folge verheiratet und das absolute Dream-Couple. Nun scheint es so, als würde ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt werden: Ein anderer Mann verliebt sich in Hildegard!

Aber welcher Herr am Fünf-Sterne-Hotel verguckt sich in die Köchin? Es ist der Eigentümer vom Fürstenhof Werner Saalfeld (Dirk Galuba, 78)! Das offenbart die Vorschau der Serie auf der ARD-Homepage: In Folge 3042 wird der Hotelier von Hildegard zu einer Spendengala begleitet. "Bei einem gemeinsamen Walzer sieht Werner sie dann auf einmal mit ganz anderen Augen", heißt es auf der Webseite des Senders. In der Beschreibung einer weiteren Episode steht außerdem, dass sich Alfons beim Kartenspielen mit seiner Frau und Werner "wie das fünfte Rad an Wagen" fühlt. Bedeutet das das Ehe-Aus für Hildegard und Alfons?

Momentan machen es die Macher von "Sturm der Liebe" ganz schön spannend für die Zuschauer: Denn abgesehen von den Sonnbichlers sind auch Robert (Lorenzo Patané, 41) und Eva Saalfeld (Uta Kargel, 37) nicht vor Beziehungs-Problemen gefeilt. Tina Kessler (Christin Balogh, 32) hegt nämlich Gefühle für ihren Chef Robert, als wäre das nicht schon genug hatte seine Frau Eva einen Sex-Traum mit Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 54).

ARD / Christof Arnold Dirk Galuba und Antje Hagen, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Christof Arnold Antje Hagen und Sepp Schauer in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen) und Werner Saalfeld (Dirk Galuba) bei "Sturm der Liebe"

