Verliebt sich Eva Saalfeld (Uta Kargel, 37) in einen anderen Mann? Eigentlich ist die Restaurantleiterin in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe mit Robert Saalfeld (Lorenzo Patané, 41) verheiratet – zwischen 2010 und 2011 waren sie sogar das Traumpaar der sechsten Staffel. Nach einem Narkose-Gasangriff auf das Fünf-Sterne-Hotel träumt Eva aber nicht von ihrem Mann, sondern von Hotel-Eigentümer Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 54), der sie im Bett zärtlich küsst! Die Zuschauer befürchten, dass die beiden Serien-Figuren auch abseits des Traums eine Affäre beginnen könnten – und von dieser Option sind sie alles andere als begeistert!

Eva und Christoph statt Eva und Robert? Die User bringen ihre Befürchtungen über diese mögliche Konstellation auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie zum Ausdruck: Sie wollen nicht, dass sich ihr Dream-Couple trennt: "Nich doch! Christoph ist attraktiv, aber doch bitte nicht für Eva. Das geht gar nicht, liebe Leute. Die gehört zu Robert!", "Hoffe, das wird nicht wahr" und "Was soll der Quatsch mit Eva und Christoph? Muss denn immer negative Action her?", lauten nur drei der besorgten Kommentare im Netz.

Noch eine weitere Person könnte bei dem "Sturm der Liebe"-Pärchen für Turbulenzen sorgen: Chefköchin Tina Kessler (Christin Balogh, 32)! Pressefotos des Kult-Formats legen den Verdacht nahe, dass sich die Gourmet-Künstlerin in Robert verlieben könnte! Werden die Karten also komplett neu gemischt? Was meint ihr? Stimmt ab!

ARD / Christof Arnold Lorenzo Patané und Uta Kargel, "Sturm der Liebe"-Stars

Anzeige

ARD/Christof Arnold Dieter Bach als Christoph Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Tina (Christin Balogh) und Robert (Lorenzo Patané)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de